Кибертурнир Gran Turismo World Series 2023 стартует 13 мая

Кибертурнир Gran Turismo World Series 2023 стартует уже 13 мая — с первого этапа Кубка наций. Любой игрок, у которого есть копия Gran Turismo 7 для PlayStation 4 или PlayStation 5 и подписка PS Plus, может принять участие в серии, перейдя в спортивный режим игры. Оказавшись там, любой желающий геймер может зарегистрироваться на Кубок наций. Распространяются ли правила участия на российских пользователей, точно неизвестно.

Трейлер Gran Turismo World Series 2023

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

В отличие от предыдущих Кубков, онлайн-серия Кубка наций из семи раундов будет проходить последовательным блоком, а седьмой раунд состоится 3 июня. За ним последует Кубок производителей, первый раунд которого намечен на 7 июня, а финальный — на 1 июля.

Результаты онлайн-серии определят, кто из игроков будет приглашён на два реальных ивента серии 2023 года — World Series Showdown в Амстердаме (11–12 августа) и мировой финал, который состоится в начале декабря (место проведения будет объявлено дополнительно).