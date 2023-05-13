Дуэйн Джонсон вернётся к роли Люка Хоббса в «Форсаже 10» — The Wrap

Как сообщает издание The Wrap, Дуэйн Джонсон всё же вернётся во франшизу «Форсаж». Его персонаж Люк Хоббс внезапно появится в сцене после титров «Форсажа 10». Пока неясно, будет ли он противостоять семье Доминика Торетто или всё же станет с героями заодно.
Примечательно, что ранее Дуэйн Джонсон не раз заявлял, что не вернётся во франшизу. В последний раз об этом Скала публично сообщал в 2021 году, ответив отказом на просьбу Вина Дизеля вернуться и «устроить настоящий финал». Судя по всему, актёр всё же передумал и решил продолжить сюжетную линию своего героя.
Ранее СМИ сообщали о конфликте Джонсона и Дизеля. Последний якобы постоянно опаздывал на съёмки «Форсажа 8» и в целом вёл себя непрофессионально, что очень раздражало педантичного Скалу. В последний раз актёр появлялся во франшизе в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу».
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