Дуэйн Джонсон вернётся к роли Люка Хоббса в «Форсаже 10» — The Wrap

Как сообщает издание The Wrap, Дуэйн Джонсон всё же вернётся во франшизу «Форсаж». Его персонаж Люк Хоббс внезапно появится в сцене после титров «Форсажа 10». Пока неясно, будет ли он противостоять семье Доминика Торетто или всё же станет с героями заодно.

Примечательно, что ранее Дуэйн Джонсон не раз заявлял, что не вернётся во франшизу. В последний раз об этом Скала публично сообщал в 2021 году, ответив отказом на просьбу Вина Дизеля вернуться и «устроить настоящий финал». Судя по всему, актёр всё же передумал и решил продолжить сюжетную линию своего героя.

Ранее СМИ сообщали о конфликте Джонсона и Дизеля. Последний якобы постоянно опаздывал на съёмки «Форсажа 8» и в целом вёл себя непрофессионально, что очень раздражало педантичного Скалу. В последний раз актёр появлялся во франшизе в спин-оффе «Форсаж: Хоббс и Шоу».