Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки новой части «Хеллбоя»

Завершились съёмки новой части «Хеллбоя»
Комментарии

Майк Миньола, который создал Хеллбоя, объявил о завершении съёмок новой части франшизы, которая выступит её мягким перезапуском. Производство стартовало в апреле и уже завершилось — на него потребовалось менее семи недель.

В соцсетях режиссёр подчеркнул, что фанаты точно будут довольны этим фильмом, поскольку он — лучшая адаптация оригинальных комиксов про персонажа.

Меня не было на съёмочной площадке, но они были достаточно любезны, чтобы присылать мне ежедневные репортажи, и мне всё понравилось. Если фанаты ждали точную адаптацию моих комиксов, то, думаю, они дождались.

Протагониста сыграет Джек Кеси, который наиболее известен по роли суперзлодея Чёрного Тома из фильма «Дэдпул 2». Режиссёром выступит Брайан Тейлор.

Даты выхода у ленты всё ещё нет.

Лента должна понравиться взрослой аудитории
Перезапуск «Хеллбоя» будет фильмом для взрослых
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023