Завершились съёмки новой части «Хеллбоя»

Майк Миньола, который создал Хеллбоя, объявил о завершении съёмок новой части франшизы, которая выступит её мягким перезапуском. Производство стартовало в апреле и уже завершилось — на него потребовалось менее семи недель.

В соцсетях режиссёр подчеркнул, что фанаты точно будут довольны этим фильмом, поскольку он — лучшая адаптация оригинальных комиксов про персонажа.

Меня не было на съёмочной площадке, но они были достаточно любезны, чтобы присылать мне ежедневные репортажи, и мне всё понравилось. Если фанаты ждали точную адаптацию моих комиксов, то, думаю, они дождались.

Протагониста сыграет Джек Кеси, который наиболее известен по роли суперзлодея Чёрного Тома из фильма «Дэдпул 2». Режиссёром выступит Брайан Тейлор.

Даты выхода у ленты всё ещё нет.