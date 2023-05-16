Съёмки четвёртого сезона «Мандалорца» могут перенести из-за забастовки сценаристов
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По информации издания Deadline, из-за продолжающейся забастовки сценаристов в США съёмочный процесс четвёртого сезона «Мандалорца» могут отложить. Он должен был стартовать в сентябре, но дату могут сдвинуть.
Пока что о переносе съёмок не объявляли, однако в случае того, если информация Deadline подтвердится, об этом наверняка скажут.
Забастовка сценаристов уже повлияла на большое количество проектов: как крупных, так и более мелких. Например, из-за бастующих сценаристов остановлено производство второго сезона The Last of Us, «Гриффинов» и «Американского папаши». И это далеко не единственные проекты, которые попали под удар.
Забастовка, которая началась 2 мая, продолжается уже третью неделю. Когда она закончится, неизвестно.
Известные режиссёры тоже поддержали сценаристов
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