Съёмки четвёртого сезона «Мандалорца» могут перенести из-за забастовки сценаристов

По информации издания Deadline, из-за продолжающейся забастовки сценаристов в США съёмочный процесс четвёртого сезона «Мандалорца» могут отложить. Он должен был стартовать в сентябре, но дату могут сдвинуть.

Пока что о переносе съёмок не объявляли, однако в случае того, если информация Deadline подтвердится, об этом наверняка скажут.

Забастовка сценаристов уже повлияла на большое количество проектов: как крупных, так и более мелких. Например, из-за бастующих сценаристов остановлено производство второго сезона The Last of Us, «Гриффинов» и «Американского папаши». И это далеко не единственные проекты, которые попали под удар.

Забастовка, которая началась 2 мая, продолжается уже третью неделю. Когда она закончится, неизвестно.