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Фото: режиссёр Кристофер Нолан и его брат поддержали забастовку сценаристов

Фото: режиссёр Кристофер Нолан и его брат поддержали забастовку сценаристов
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В начале прошлой недели началась масштабная забастовка сценаристов США. Они выступают за то, чтобы киностудии улучшили им условия труда и повысили зарплаты. Боссы кинокомпаний наотрез отказались выполнять условия сценаристов.

В Сети появилось интересное фото, на котором можно увидеть режиссёра Кристофера Нолана и его брата Джонатана. Они оба поддержали забастовку и вышли с пикетом у студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. Ноланы — первые из известных представителей киноиндустрии, кто выступил с поддержкой сценаристов.

Фото: Twitter

Из-за забастовки уже пострадало множество проектов. Среди них: второй сезон сериала «Локи», пятый сезон «Очень странных дел», фильм «Блэйд» от Marvel Studios. И это далеко не всё.

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