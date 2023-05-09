Фото: режиссёр Кристофер Нолан и его брат поддержали забастовку сценаристов
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В начале прошлой недели началась масштабная забастовка сценаристов США. Они выступают за то, чтобы киностудии улучшили им условия труда и повысили зарплаты. Боссы кинокомпаний наотрез отказались выполнять условия сценаристов.
В Сети появилось интересное фото, на котором можно увидеть режиссёра Кристофера Нолана и его брата Джонатана. Они оба поддержали забастовку и вышли с пикетом у студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. Ноланы — первые из известных представителей киноиндустрии, кто выступил с поддержкой сценаристов.
Фото: Twitter
Из-за забастовки уже пострадало множество проектов. Среди них: второй сезон сериала «Локи», пятый сезон «Очень странных дел», фильм «Блэйд» от Marvel Studios. И это далеко не всё.
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