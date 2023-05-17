Критики без восторгов встретили фильм «Форсаж 10»

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров блокбастера «Форсаж 10». Первые обзоры от журналистов или негативные, или смешанные. Но есть и те, кто хвалит фильм. На агрегаторе Metacritic на момент написания этой новости у ленты 58 баллов из 100 от критиков на основе 41 рецензии. А на Rotten Tomatoes у боевика 60% «свежести» на основе 77 ревью.
Критики хвалят в основном актёрскую игру и харизму Джейсона Момоа, который в ленте играет антагониста Данте. Журналисты также высоко оценили экшен и режиссёрский талант Луи Летерье. Многие обзорщики остались недовольны тем, что картина не привносит в киносагу ничего принципиально нового. Но, по их словам, фанаты франшизы будут довольны.
Оценка «Форсажа 10» на Metacritic
Фото: Metacritic
Оценка «Форсажа 10» на Rotten Tomatoes
Фото: Rotten Tomatoes
Мировая премьера «Форсажа 10» состоялась сегодня, 17 мая. Судя по всему, это будет лишь первая часть из будущей трилогии.
- 17 мая 2023
-
21:50
-
21:28
-
20:54
-
20:23
-
19:58
-
19:37
-
19:07
-
18:38
-
18:13
-
17:43
-
17:05
-
17:02
-
16:41
-
16:19
-
16:07
-
16:00
-
15:43
-
15:23
-
15:04
-
13:57
-
13:28
-
12:53
-
12:10
-
11:45
-
11:08
-
10:33
-
09:51
-
09:29
-
08:55
-
08:35
- 16 мая 2023
-
22:15
-
21:31
-
20:54
-
20:33
-
20:08