Критики без восторгов встретили фильм «Форсаж 10»

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров блокбастера «Форсаж 10». Первые обзоры от журналистов или негативные, или смешанные. Но есть и те, кто хвалит фильм. На агрегаторе Metacritic на момент написания этой новости у ленты 58 баллов из 100 от критиков на основе 41 рецензии. А на Rotten Tomatoes у боевика 60% «свежести» на основе 77 ревью.

Критики хвалят в основном актёрскую игру и харизму Джейсона Момоа, который в ленте играет антагониста Данте. Журналисты также высоко оценили экшен и режиссёрский талант Луи Летерье. Многие обзорщики остались недовольны тем, что картина не привносит в киносагу ничего принципиально нового. Но, по их словам, фанаты франшизы будут довольны.

Оценка «Форсажа 10» на Metacritic

Фото: Metacritic

Оценка «Форсажа 10» на Rotten Tomatoes

Фото: Rotten Tomatoes

Мировая премьера «Форсажа 10» состоялась сегодня, 17 мая. Судя по всему, это будет лишь первая часть из будущей трилогии.