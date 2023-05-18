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«Форсаж 10» предрекают старт проката в $ 280 млн

«Форсаж 10» предрекают старт проката в $ 280 млн
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Аналитики уверены, что в первые выходные мирового проката «Форсаж 10» заработает $ 280 млн. А на рынке США новый фильм главной семейной экшен-франшизы получит $ 60 млн. Выходит, что в остальном мире сборы достигнут отметки $ 220 млн.

Девятая часть «Форсажа» в 2021 году стартовала в США с $ 70 млн. Картину прокатывали во время пандемии COVID-19. Тогда в Америке были открыты только 80% кинотетаров, а посещаемость оставляла желать лучшего.

С каждым новым фильмом продажи билетов в остальном мире составляли большую часть кассы всей франшизы. «Форсаж 9» и спин-офф 2019 года «Форсаж: Хоббс и Шоу» принесли в мировом прокате (не учитывая рынка США) более $ 550 млн каждый, а «Форсаж 8» 2017 года преодолел отметку в $ 1 млрд в мировых кинотеатрах, не считая кассы США. «Форсаж 10» должен продолжить эту «традицию», потому что на данный момент этот фильм является самым дорогим в истории киносаги: его производство обошлось в гигантские $ 340 млн, ещё $ 100 млн – на международный маркетинг.

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