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Игру «Человек-паук 2» назвали технически совершенным эксклюзивом PlayStation 5

Игру «Человек-паук 2» назвали технически совершенным эксклюзивом PlayStation 5
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«Человек-паук 2» — бескомпромиссный эксклюзив PlayStation 5. Игра будет использовать весь доступный функционал и технические возможности флагманской консоли Sony. Об этом рассказал глава игрового подразделения компании Джим Райан в интервью изданию Famitsu.

По словам топ-менеджера, у нового супергеройского блокбастера также будет «крайне захватывающий» релиз. Игра, по заверению исполнителя роли Венома Тони Тодда, выйдет на PS5 в сентябре этого года. А масштабная пиар-кампания стартует уже в августе.

Согласно источникам редакции «Чемп.Play», игра «Человек-паук 2» от Insomniac Games получит полноценную русскую озвучку. Вдобавок Sony в целом продолжит переводить свои крупные игры.

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У игры «Человек-паук 2» ожидается русская озвучка
«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. В сиквеле авторы продолжат развивать историю Питера Паркера. По слухам, игрокам дадут возможность играть как за Питера, так и за Майлза Моралеса. Сам проект должен стать масштабнее и лучше первой части.
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