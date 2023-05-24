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Звезда The Last of Us Педро Паскаль обожает, когда его называют папой

Звезда The Last of Us Педро Паскаль обожает, когда его называют папой
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Актёр Педро Паскаль заявил, что он очень любит, когда фанаты в интернете называют его папой или папочкой. Паскаль прослыл папой Голливуда после того, как сыграл опекуна миловидного малыша Грогу в сериале «Мандалорец», и покровителя Элли в нашумевшем шоу The Last of Us.

Да, мне это доставляет удовольствие. Тема с папочкой кажется немного ролевой. Был период, когда Мандалорец был папой для малыша Грогу, а Джоэл — папой для Элли. Это роли ответственных отцов.

При этом в реальной жизни у 47-летнего Педро Паскаля детей пока нет.

Создатели условно-бесплатной мобильной Merge Mansion недавно представили рекламу игры с живыми актёрами. Одну из ролей в ролике играет Педро Паскаль, наиболее известный по главным ролям в сериалах «Мандалорец» и The Last of Us. Кроме Паскаля, в видео можно увидеть Джесси Уильямса, который отметился в хитовой игре Detroit: Become Human.

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