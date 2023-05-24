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Состоялся анонс The Talos Principle 2 — продолжения головоломки от авторов Serious Sam

Состоялся анонс The Talos Principle 2 — продолжения головоломки от авторов Serious Sam
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Студия Croteam, получившая известность благодаря серии игр Serious Sam, представила сиквел The Talos Principle, яркой головоломки от первого лица.

Как было анонсировано, The Talos Principle 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S до конца 2023 года. Ожидается, что вторая часть добавит новые виды головоломок, богатую сюжетную линию и множество загадок, которые предстоит раскрыть игроку.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

Презентация PlayStation Showcase проходит в эти минуты на YouTube и Twitch. Мы также ведём прямую трансляцию в отдельном материале, где можно посмотреть все остальные крупные анонсы от Sony и другие игровые новости.

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