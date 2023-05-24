Состоялся анонс The Talos Principle 2 — продолжения головоломки от авторов Serious Sam

Студия Croteam, получившая известность благодаря серии игр Serious Sam, представила сиквел The Talos Principle, яркой головоломки от первого лица.

Как было анонсировано, The Talos Principle 2 выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S до конца 2023 года. Ожидается, что вторая часть добавит новые виды головоломок, богатую сюжетную линию и множество загадок, которые предстоит раскрыть игроку.

Видео доступно на YouTube-канале Devolver Digital. Права на видео принадлежат Devolver Digital.

Презентация PlayStation Showcase проходит в эти минуты на YouTube и Twitch. Мы также ведём прямую трансляцию в отдельном материале, где можно посмотреть все остальные крупные анонсы от Sony и другие игровые новости.