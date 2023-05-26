Новые герои и баннеры: авторы Honkai Star Rail раскрыли детали обновления 1.1 на стриме

Студия HoYoverse провела прямую трансляцию, в ходе которой рассказала о содержании глобального обновления 1.1 для игры Honkai Star Rail. При этом англоязычная версия эфира была перенесена из-за технических проблем, стрим прошёл только для китайской аудитории.
Ожидается, что апдейт выйдет 7 июня 2023 года. Патч добавит в игру трёх новых играбельных персонажей, новую главу сюжета и временные ивенты, ряд дополнительных функций.
Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые персонажи
В обновлении будут добавлены сразу три персонажа, которых ранее игрок мог встретить в ходе основного сюжета. Теперь же можно получить их в свою команду с помощью баннера событий:
- Серебряный Волк — хакер, член группировки Охотников за стелларонами, помощница Кафки. Редкость — пять звёзд, путь — небытие (ослабление врагов), тип урона — квантовый;
- Лоча — таинственный иностранный торговец, прибывший в Сяньчжоу: Лофу. Пятизвёздочный герой изобилия (саппорт-хиллер), наносит мнимый урон;
- Юйкун — глава Комиссии по полётам Сяньчжоу: Лофу. Редкость — четыре звезды, путь гармонии (способности на усиление союзников), урон — мнимый.
Фото: HoYoverse
Баннеры в Honkai Star Rail 1.1
Как и обычно в играх HoYoverse, по ходу версии 1.1 будут доступны два временных прыжка с эксклюзивными персонажами. Они разделены на две фазы:
- с момента релиза 1.1 и до конца июня можно будет получить персонажа Серебряный Волк. В баннере также доступны четырёхзвёздочные Дань Хэн, Март 7 и Сервал;
Фото: Nuke73 / HoYoverse
- примерно с 29 июня по 18 июля (до конца патча) будет открыт баннер с Лочей, Пелой, Цинцюэ и Юйкун — можно получить сразу двух новых персонажей.
Фото: Nuke73 / HoYoverse
Новые сюжетные задания
Прежде всего, в версии 1.1 планируется завершить основную сюжетную линию планеты Сяньчжоу: Лофу. Подробностей авторы пока раскрывать не стали.
Помимо этого, анонсированы новые задания компаньонов с четырьмя персонажами — это Серебряный Волк, Байлу, Лоча и Яньцин. Такие квесты признаны раскрыть характер и историю героев, а после завершения их можно будет пригласить на Звёздный экспресс в качестве гостей.
Фото: Nuke 73 / HoYoverse
Временные события в Honkai Star Rail 1.1
По ходу патча игрокам будут доступны различные ивенты разной степени важности:
- главный ивент с сюжетом, связанный с Серебряным Волком. В результате можно будет получить оружие «Перед началом обучающей миссии»;
- задание, в котором игроки смогут узнать больше об истории Белобога и его окрестностей;
- боевой ивент, в котором игрокам предстоит объединиться для борьбы с врагами;
- ещё один временный ивент про космос;
- бонусные награды в подземельях;
- логин-ивент с прыжками за вход в игру каждый день.
Фото: Honkai Star Rail | Миря
Другие нововведения
Ожидается, что обновление 1.1 также добавит внутриигровой чат с друзьями, новое оружие (световые конусы) и еженедельного босса, которого мы встретим в ходе сюжета.
Из-за переноса англоязычного стрима промокоды на ресурсы пока недоступны игрокам (кроме китайского региона).
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