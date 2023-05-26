Новые герои и баннеры: авторы Honkai Star Rail раскрыли детали обновления 1.1 на стриме

Студия HoYoverse провела прямую трансляцию, в ходе которой рассказала о содержании глобального обновления 1.1 для игры Honkai Star Rail. При этом англоязычная версия эфира была перенесена из-за технических проблем, стрим прошёл только для китайской аудитории.

Ожидается, что апдейт выйдет 7 июня 2023 года. Патч добавит в игру трёх новых играбельных персонажей, новую главу сюжета и временные ивенты, ряд дополнительных функций.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В обновлении будут добавлены сразу три персонажа, которых ранее игрок мог встретить в ходе основного сюжета. Теперь же можно получить их в свою команду с помощью баннера событий:

Серебряный Волк — хакер, член группировки Охотников за стелларонами, помощница Кафки. Редкость — пять звёзд, путь — небытие (ослабление врагов), тип урона — квантовый;

— хакер, член группировки Охотников за стелларонами, помощница Кафки. Редкость — пять звёзд, путь — небытие (ослабление врагов), тип урона — квантовый; Лоча — таинственный иностранный торговец, прибывший в Сяньчжоу: Лофу. Пятизвёздочный герой изобилия (саппорт-хиллер), наносит мнимый урон;

— таинственный иностранный торговец, прибывший в Сяньчжоу: Лофу. Пятизвёздочный герой изобилия (саппорт-хиллер), наносит мнимый урон; Юйкун — глава Комиссии по полётам Сяньчжоу: Лофу. Редкость — четыре звезды, путь гармонии (способности на усиление союзников), урон — мнимый.

Фото: HoYoverse

Баннеры в Honkai Star Rail 1.1

Как и обычно в играх HoYoverse, по ходу версии 1.1 будут доступны два временных прыжка с эксклюзивными персонажами. Они разделены на две фазы:

с момента релиза 1.1 и до конца июня можно будет получить персонажа Серебряный Волк. В баннере также доступны четырёхзвёздочные Дань Хэн, Март 7 и Сервал;

Фото: Nuke73 / HoYoverse

примерно с 29 июня по 18 июля (до конца патча) будет открыт баннер с Лочей, Пелой, Цинцюэ и Юйкун — можно получить сразу двух новых персонажей.

Фото: Nuke73 / HoYoverse

Новые сюжетные задания

Прежде всего, в версии 1.1 планируется завершить основную сюжетную линию планеты Сяньчжоу: Лофу. Подробностей авторы пока раскрывать не стали.

Помимо этого, анонсированы новые задания компаньонов с четырьмя персонажами — это Серебряный Волк, Байлу, Лоча и Яньцин. Такие квесты признаны раскрыть характер и историю героев, а после завершения их можно будет пригласить на Звёздный экспресс в качестве гостей.

Фото: Nuke 73 / HoYoverse

Временные события в Honkai Star Rail 1.1

По ходу патча игрокам будут доступны различные ивенты разной степени важности:

главный ивент с сюжетом, связанный с Серебряным Волком. В результате можно будет получить оружие «Перед началом обучающей миссии»;

задание, в котором игроки смогут узнать больше об истории Белобога и его окрестностей;

боевой ивент, в котором игрокам предстоит объединиться для борьбы с врагами;

ещё один временный ивент про космос;

бонусные награды в подземельях;

логин-ивент с прыжками за вход в игру каждый день.

Фото: Honkai Star Rail | Миря

Другие нововведения

Ожидается, что обновление 1.1 также добавит внутриигровой чат с друзьями, новое оружие (световые конусы) и еженедельного босса, которого мы встретим в ходе сюжета.

Из-за переноса англоязычного стрима промокоды на ресурсы пока недоступны игрокам (кроме китайского региона).