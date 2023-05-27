По требованию Nintendo в Steam удалили эмулятор Wii и GameCube
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Эмулятор Dolphin, который эмулирует консоли Nintendo Wii и Nintendo GameCube, планировали выпустить в Steam во втором квартале этого года. Но релиз, скорее всего, не состоится. Valve уведомила авторов эмулятора, что Nintendo подала на программу DMCA-жалобу из-за нарушения авторских прав. Владельцы платформы вынужденно удалили страницу Dolphin из магазина.
Поскольку эмулятор Dolphin нарушает права интеллектуальной собственности Nintendo, включая, помимо прочего, её права в соответствии с положениями Закона о защите авторских прав, мы направляем вам это уведомление о ваших обязательствах удалить эмулятор Dolphin из магазина Steam.
Команда разработчиков запустила страницу эмулятора Dolphin в Steam 28 марта. В ответ на требование Nintendo они заявили, что не собираются опускать руки.
Valve уведомила нас о том, что Nintendo пожаловалась на страницу Dolphin в Steam и удалила её с платформы до тех пор, пока вопрос не будет урегулирован. Мы изучаем варианты решения этого вопроса и в ближайшем будущем дадим более подробный ответ.
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