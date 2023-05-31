Звезда «Теда Лассо» опубликовал эмоциональное обращение к фанатам в честь финала сериала

31 мая состоялась премьера 12-го, последнего эпизода третьего сезона «Теда Лассо». Сериал официально завершился спустя три года вещания в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Сразу после премьеры один из сценаристов шоу Бретт Голдстин, исполняющий в проекте роль вечно недовольного Роя Кента, опубликовал большое обращение к фанатам и авторам «Теда Лассо» в своих соцсетях. В нём он заявил, что работал над проектом вместе с самыми добрыми и весёлыми людьми, которые изменили его жизнь навсегда. Голдстин никогда не забудет те долгие месяцы кропотливых съёмок и написания сценария для одного из самых позитивных шоу современности.

«Тед Лассо» был поистине волшебным опытом. Шоу о любви, сделанное с любовью самыми весёлыми, красивыми и добрыми людьми на планете. От всех сценаристов до каждого члена съёмочной группы, от каждого актёра до всей команды постпроизводства: все внесли свою теплоту в создание «Теда Лассо». Я буду скучать по тем временам, в которых я проводил с ними время. Этот сериал изменил мою жизнь во всех мыслимых отношениях, и я всегда буду благодарен за это. Спасибо всем, кто смотрел шоу, верил и заботился о нём так, как мы и представить себе не могли. И Джейсону, и Биллу, и Брендану, и особенному мальчику Джо Келли, и всему актёрскому составу, и съёмочной группе спасибо за всё. Я столько всего узнал, всё время смеялся и завёл себе настоящих друзей. Я буду дорожить этим всегда. Это было прекрасно. Вперёд, Гончие!

«Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.