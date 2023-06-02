Сериал «Мандалорец» точно получит четвёртый сезон

Disney до сих пор не анонсировала четвёртый сезон сериала «Мандалорец». Но исполнительный продюсер шоу

Рик Фамуйива успокоил фанатов, заявив, что продолжение точно увидит свет.

Фамуйива объяснил, что сейчас трудно точно сказать, когда именно стартует следующий сезон «Мандалорца». Потому что Disney готовит сразу несколько масштабных шоу по вселенной «Звездные войны». Но продюсер заверил, что четвёртый сезон точно будет.

Я знаю, что соавтор Джон Фавро уже написал сценарий. Мне казалось, что прошлый сезон стал хорошей кульминацией, но я в восторге от истории четвёртого сезона. Он определённо будет, просто я точно не знаю когда.

Джон Фавро подготовил сценарий для продолжения ещё до старта третьего. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию BFMTV INSIDE.