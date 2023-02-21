Сценарий четвёртого сезона «Мандалорца» написали ещё до премьеры третьего
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Ещё до премьеры третьего сезона автор «Мандалорца» Джон Фавро уже подготовил сценарий для продолжения. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию BFMTV INSIDE.
Я уже написал сценарий для четвёртого сезона. Мы должны знать, в какую сторону мы двинемся, чтобы рассказать цельную историю. Так что мы с Дэйвом Филони выбрали направление и начали писать в период постпроизводства, потому что всё это должно ощущаться как одна большая история.
Судя по скорости работы Фавро и его команды, четвёртый сезон не заставит себя долго ждать. Когда именно стартуют съёмки продолжения, пока неясно.
Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+. В нём авторы пообещали раскрыть больше информации о культуре воинственного сообщества мандалорцев и рассказать об их уникальной мифологии.
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