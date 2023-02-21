Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сценарий четвёртого сезона «Мандалорца» написали ещё до премьеры третьего

Сценарий четвёртого сезона «Мандалорца» написали ещё до премьеры третьего
Аудио-версия:
Комментарии

Ещё до премьеры третьего сезона автор «Мандалорца» Джон Фавро уже подготовил сценарий для продолжения. Об этом он рассказал в интервью французскому изданию BFMTV INSIDE.

Я уже написал сценарий для четвёртого сезона. Мы должны знать, в какую сторону мы двинемся, чтобы рассказать цельную историю. Так что мы с Дэйвом Филони выбрали направление и начали писать в период постпроизводства, потому что всё это должно ощущаться как одна большая история.

Судя по скорости работы Фавро и его команды, четвёртый сезон не заставит себя долго ждать. Когда именно стартуют съёмки продолжения, пока неясно.

Премьера третьего сезона сериала «Мандалорец» состоится 1 марта на Disney+. В нём авторы пообещали раскрыть больше информации о культуре воинственного сообщества мандалорцев и рассказать об их уникальной мифологии.

Новость по теме
В третьем сезоне «Мандалорца» расскажут о важности малыша Йоды для «Звёздных войн»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023