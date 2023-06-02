«Стражи Галактики 3» возглавили в России топ популярных фильмов мая среди пиратов

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Издание «Бюллетень кинопрокатчика», прибегнув к помощи компании F.A.С.С.T., презентовало список самых популярных фильмов прошедшего мая среди российских пиратов. Самым популярным пиратским фильмом прошлого месяца стал блокбастер «Стражи Галактики 3», вторая по популярности лента — провалившееся в прокате приключение «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Третью строчку топа заняла вампирская комедия с Николасом Кейджем — «Ренфилд».

Топ-10 самых популярных фильмов мая среди российских пиратов

«Стражи Галактики 3». «Подземелья и драконы: Честь среди воров». «Ренфилд». «Мизантроп». «Часовой». «Air: Большой прыжок». «Астерикс и Обеликс: Поднебесная». «Бессмертный». «Смертельный выстрел». «Восстание зловещих мертвецов».