«Стражи Галактики 3» возглавили в России топ популярных фильмов мая среди пиратов
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика», прибегнув к помощи компании F.A.С.С.T., презентовало список самых популярных фильмов прошедшего мая среди российских пиратов. Самым популярным пиратским фильмом прошлого месяца стал блокбастер «Стражи Галактики 3», вторая по популярности лента — провалившееся в прокате приключение «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Третью строчку топа заняла вампирская комедия с Николасом Кейджем — «Ренфилд».
Топ-10 самых популярных фильмов мая среди российских пиратов
- «Стражи Галактики 3».
- «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
- «Ренфилд».
- «Мизантроп».
- «Часовой».
- «Air: Большой прыжок».
- «Астерикс и Обеликс: Поднебесная».
- «Бессмертный».
- «Смертельный выстрел».
- «Восстание зловещих мертвецов».
Режиссёр блокбастера «Стражи Галактики 3» рассказал о работе над сценарием ленты
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