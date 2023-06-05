Большой трейлер третьего сезона «Ведьмака» покажут на Summer Game Fest 2023

Организаторы церемонии Summer Game Fest объявили объявили о том, что на выставке представят первый большой трейлер третьего сезона «Ведьмака». Причём сделают это сами актёры сериала, включая Генри Кавилла — судя по всему, он будет лично присутствовать на событии.

Трансляция Summer Game Fest 2023 стартует 8 июня в 22:00 мск с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов. Зрителей ждут как минимум несколько геймплейных трейлеров, включая показы Mortal Kombat 1, дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.