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Большой трейлер третьего сезона «Ведьмака» покажут на Summer Game Fest 2023

Большой трейлер третьего сезона «Ведьмака» покажут на Summer Game Fest 2023
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Организаторы церемонии Summer Game Fest объявили объявили о том, что на выставке представят первый большой трейлер третьего сезона «Ведьмака». Причём сделают это сами актёры сериала, включая Генри Кавилла — судя по всему, он будет лично присутствовать на событии.

Трансляция Summer Game Fest 2023 стартует 8 июня в 22:00 мск с большой церемонии открытия, на которой обещают анонсировать новые игры и раскрыть детали уже известных проектов. Зрителей ждут как минимум несколько геймплейных трейлеров, включая показы Mortal Kombat 1, дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2.

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Яркий трейлер церемонии
Видео
Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2 — в эпичном трейлере Summer Game Fest 2023
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