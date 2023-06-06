Стартовал Twitch Drops в Diablo 4 — как получить внутриигровые награды за просмотр стримов

Через несколько часов после официального релиза Diablo 4 стали доступны Twitch Drops — внутриигровые награды, которые можно получить за просмотр трансляций по игре на Twitch.

Чтобы получить награды, нужно будет залогиниться и включить трансляцию Diablo 4. В чате сверху обязательно должно быть указано, что стрим подключен к Twitch Drops — на некоторых эфирах система недоступна.

Фото: Twitch

Прогресс наград можно будет отслеживать в соответствующем разделе, их дают за три и шесть часов просмотра. Чтобы получить внутриигровые предметы, нужно связать аккаунт Battle.net с Twitch.

Важно! После трёх часов нужно будет активировать первые награды, иначе дальнейшее время не будет учитываться для награды за шесть часов.

Фото: Twitch

Награды для разных классов будут доступны в разные недели. Зрители трансляций смогут получить скины для оружия и рюкзаки.

Первая неделя (до 12 июня 10:00 мск)

награда за три часа — новые скины для кинжала и меча;

награда за шесть часов — рюкзак для разбойника и некроманта.

Вторая неделя (12–19 июня, Волшебник)

три часа — скин для оружия «Лазурецветный метатель чар»;

шесть часов — рюкзак «Табернакль адских рун».

Третья неделя (19–26 июня, Друид)

три часа — скин оружия «Лазурецветный срубатель голов»;

шесть часов — рюкзак «Источник Матери».

Четвёртая неделя (26 июня – 3 июля, Варвар)

три часа — скин оружия «Лазурецветный крушитель черепов»;

шесть часов — рюкзак «Мантия матриарха».

Фото: Twitch

Пока точно неизвестно, доступны ли награды для аккаунтов из России, поскольку подарки в Battle.net больше не работают. Для учётных записей из Казахстана и других стран всё работает как обычно.