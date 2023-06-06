Стартовал Twitch Drops в Diablo 4 — как получить внутриигровые награды за просмотр стримов

Через несколько часов после официального релиза Diablo 4 стали доступны Twitch Drops — внутриигровые награды, которые можно получить за просмотр трансляций по игре на Twitch.
Чтобы получить награды, нужно будет залогиниться и включить трансляцию Diablo 4. В чате сверху обязательно должно быть указано, что стрим подключен к Twitch Drops — на некоторых эфирах система недоступна.
Фото: Twitch
Прогресс наград можно будет отслеживать в соответствующем разделе, их дают за три и шесть часов просмотра. Чтобы получить внутриигровые предметы, нужно связать аккаунт Battle.net с Twitch.
Фото: Twitch
Награды для разных классов будут доступны в разные недели. Зрители трансляций смогут получить скины для оружия и рюкзаки.
Первая неделя (до 12 июня 10:00 мск)
- награда за три часа — новые скины для кинжала и меча;
- награда за шесть часов — рюкзак для разбойника и некроманта.
Вторая неделя (12–19 июня, Волшебник)
- три часа — скин для оружия «Лазурецветный метатель чар»;
- шесть часов — рюкзак «Табернакль адских рун».
Третья неделя (19–26 июня, Друид)
- три часа — скин оружия «Лазурецветный срубатель голов»;
- шесть часов — рюкзак «Источник Матери».
Четвёртая неделя (26 июня – 3 июля, Варвар)
- три часа — скин оружия «Лазурецветный крушитель черепов»;
- шесть часов — рюкзак «Мантия матриарха».
Фото: Twitch
Пока точно неизвестно, доступны ли награды для аккаунтов из России, поскольку подарки в Battle.net больше не работают. Для учётных записей из Казахстана и других стран всё работает как обычно.
- 6 июня 2023
-
18:53
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
16:58
-
16:44
-
16:34
-
16:11
-
16:10
-
15:42
-
15:32
-
15:16
-
14:56
-
14:27
-
14:04
-
13:51
-
13:26
-
13:07
-
12:52
-
12:47
-
12:24
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:28
-
11:24
-
11:01
-
10:56
-
10:31
-
10:17
-
09:17