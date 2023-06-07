Diablo 4 детально сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

Полноценный релиз Diablo 4 наконец-то состоялся, а автор канала ElAnalistaDeBits подготовил видео, в котором сравнил проект на ПК и различных консолях. Подобный ролик уже выходил, но был основан на бета-версии тайтла.

Если не вглядываться, то увидеть отличия между версиями сложно. На всех платформах тайтл выглядит достойно, но на ПК чуть более детализированные текстуры и более проработанные тени. То же самое касается и освещения. Diablo 4 на ПК загружается чуть быстрее, чем на PS5 и Xbox Series.

Автор ролика отметил, что у игры прекрасное техническое состояние, она отлично работает на всех платформах и держит стабильные 60 FPS на консолях с незначительным падением.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Blizzard.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.