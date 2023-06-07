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Завершились съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Завершились съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»
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6 июня завершились съёмки второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает издание Fellowship of Fans, приближённое к съёмочной команде шоу. 9 июня авторы планируют отпраздновать завершение производства на большой вечеринке.

Второй сезон «Колец власти» начали снимать в Великобритании в октябре 2022 года. Производство шоу трудно назвать спокойным: во время съёмок погибла лошадь и случился пожар, а финальные дни авторам пришлось отрабатывать без шоураннеров Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна из-за забастовки сценаристов США.

Премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится в 2024 году. По данным всё того же Fellowship of Fans, в продолжении будет сразу два Саурона.

Подробнее о Сауронах
Во втором сезоне сериала по «Властелину колец» будет два Саурона — Fellowship of Fans
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