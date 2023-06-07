Анонсирована игра Deck of Souls — карточный рогалик с элементами Dark Souls

Издательство HeroCraft PC анонсировало свою новую игру — Deck of Souls. Это карточный экшен с элементами серии Dark Souls, то есть с «перекатами и неизбежными смертями».
Видео доступно на YouTube-канале HeroCraft PC. Права на видео принадлежат HeroCraft PC.
В Deck of Souls игрокам предстоит создать собственного героя, побеждать врагов и извлекать из них души, чтобы создать мощные карты под своим руководством. Разработчики обещают глубокую кастомизацию, систему RPG-элементов с инвентарём и различным снаряжением.
У карточной Deck of Souls пока нет точной даты выхода. Авторы планируют выпустить игру во втором квартале 2023 года — проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.
Скриншоты Deck of Souls
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
Фото: Herocraft PC
- 7 июня 2023
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