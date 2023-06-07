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Вышел первый трейлер фильма «Неудержимые 4»

Вышел первый трейлер фильма «Неудержимые 4»
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Кинокомпания Lionsgate представила первый трейлер фильма «Неудержимые 4». В ролике можно увидеть сюжетную завязку картины, а также взглянуть на знаменитых голливудских актёров. Премьера фильма состоится 22 сентября — в том числе и в России.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

По сюжету фильма отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. Команде необходимо обезвредить мировых преступников, чтобы остановить потенциальную Третью мировую войну.

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.

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