Фильм «Неудержимые 4» официально покажут в России
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Боевик «Неудержимые 4» с Сильвестром Сталлоне и другими звёздами Голливуда официально выйдет в кинотеатрах России. Об этом сообщил «Кинопоиск», ссылаясь на кинопрокатную компанию Global Film. Авторы уже показали локализованный постер фильма с датой выхода — 21 сентября, за день до мировой премьеры.
Российский постер фильма
Фото: Global Film
К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, рэпер 50 Cent, Ико Уайс и Тони Джаа.
По сюжету фильма отряд «Неудержимые» получает задание, вовлекающее его в ядерный конфликт между Россией и США. 7 июня также должен выйти первый трейлер картины, который раскроет больше сюжетных подробностей.
Это будет первый фильм серии без Шварценеггера
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