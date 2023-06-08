Вышел новый тизер сериала сериала Twisted Metal со звездой Marvel Энтони Маки
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Во время выставки Summer Game Fest представили свежий ролик по Twisted Metal. В нём показали главного героя, которого играет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки. Также продемонстрировали лицо франшизы — клоуна по имени Сладкоежка.
Отметим, что ролик выглядит странным — словно это реклама какой-нибудь мобильной игры, а не дорогого сериала.
Видео доступно на YouTube-канале Game Watch with Kdog. Права на видео принадлежат Peacock.
Сюжет всех игр серии крутился вокруг смертельного турнира, в котором соревновались лучшие водители мира. В шоу будет много чёрного юмора и взрослых тем.
Премьера многосерийного гоночного боевика состоится 27 июля в онлайн-кинотеатре Peacock. В шоу будет 10 эпизодов. В России его официально не покажут.
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