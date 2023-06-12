Разработчик Bioshock infinite обвинил создателей Clockwork Revolution в плагиате
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Член команды разработки Bioshock Infinite, создавший трейлеры игры, сравнил их с видео Clockwork Revolution, представленной вчера на презентации Xbox Showcase.
Butmac обратил внимание на слишком сильное сходство роликов — речь идёт не только о сеттинге, но и покадровом копировании некоторых моментов.
Чуть более 10 лет назад я работал над трейлерами к BioShock Infinite, и те сцены врезались в мой мозг. Смотря сегодня трейлер Clockwork Revolution, я почувствовал флешбеки, и сравнил несколько моментов, чтобы понять, не сошёл ли я с ума.
Позже разработчик уточнил, что половина кадров взята из трейлеров Bioshok Infinite, другие — из самой игры, поскольку показались ему слишком похожими.
Фото: Butmac
Фото: Butmac
Фото: Butmac
Clockwork Revolution от создателей Wasteland была представлена вчера на презентации Microsoft и Xbox. Точная дата выхода пока неизвестна.
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