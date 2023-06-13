Просмотры сериала «Кумир» с музыкантом The Weeknd просели уже на втором эпизоде

12 июня вышел второй эпизод сериала «Кумир» с музыкантом The Weeknd и Лили-Роуз Депп, дочерью Джонни Деппа. К сожалению для HBO, шоу уже начало терять рейтинги. Серию посмотрели всего 800 тыс. человек — это на 12% меньше, чем показатели пилотного эпизода.

При этом в HBO также похвастались общими показателями первой серии: за неделю её посмотрели 3,6 млн зрителей — это больше, чем премьера «Эйфории» (3,3 млн) и «Белого лотоса» (3 млн). Судя по всему, кинокомпания метит в долгосрочную перспективу, и пока что здесь статус культового певца себя полностью оправдывает.

Сюжет «Кумира» (также известен как «Идол») рассказывает о молодой певице, которая знакомится с загадочным владельцем ночного клуба. Через какое-то время выяснится, что он возглавляет целый культ.