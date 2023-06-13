Большие планеты, стелс и сравнение с No Man's Sky — первые подробности Star Wars Outlaws

Вскоре после анонса и выхода геймплея новой игры по «Звёздным войнам» журналисты смогли пообщаться с разработчиками из Ubisoft и самостоятельно попробовать демоверсию Star Wars Outlaws.

Так, обозреватель PC Gamer обратил внимание, что планеты в игре намного больше, чем в Jedi: Survivor — пересечь их на своём мотоцикле будет непросто.

Жанр проекта он описывает как шутер от третьего лица с упором на стелс. При этом все миссии можно пройти без укрытий, просто стрельбой — но в Ubisoft считают, что зачастую лучше будет избежать сражений.

Star Wars Outlaws отличается от других ААА-проектов по «Звёздным войнам», скорее, напоминая No Man's Sky и Starfield. Героиня просто будет путешествовать по космосу, исследуя планеты, собирая ресурсы и выполняя различные задания.

Вы не сможете летать точно так же, как в No Man’s Sky, но Ubisoft говорит, что исследование космоса — важная часть Outlaws. Там достаточно много секретов, а космические бои могут быть самыми разными: от дуэлей до полномасштабных сражений.

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Релиз Star Wars: Outlaws состоится на консолях Xbox Series в 2024 году.