Большие планеты, стелс и сравнение с No Man's Sky — первые подробности Star Wars Outlaws

Вскоре после анонса и выхода геймплея новой игры по «Звёздным войнам» журналисты смогли пообщаться с разработчиками из Ubisoft и самостоятельно попробовать демоверсию Star Wars Outlaws.
Так, обозреватель PC Gamer обратил внимание, что планеты в игре намного больше, чем в Jedi: Survivor — пересечь их на своём мотоцикле будет непросто.
Жанр проекта он описывает как шутер от третьего лица с упором на стелс. При этом все миссии можно пройти без укрытий, просто стрельбой — но в Ubisoft считают, что зачастую лучше будет избежать сражений.
Star Wars Outlaws отличается от других ААА-проектов по «Звёздным войнам», скорее, напоминая No Man's Sky и Starfield. Героиня просто будет путешествовать по космосу, исследуя планеты, собирая ресурсы и выполняя различные задания.
Вы не сможете летать точно так же, как в No Man’s Sky, но Ubisoft говорит, что исследование космоса — важная часть Outlaws. Там достаточно много секретов, а космические бои могут быть самыми разными: от дуэлей до полномасштабных сражений.
Релиз Star Wars: Outlaws состоится на консолях Xbox Series в 2024 году.
- 13 июня 2023
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