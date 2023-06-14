Актриса Зази Битц: «Джокер 2» удивит зрителей, это не обычный мюзикл

Актриса Зази Битц, игравшая соседку Артура Флека в «Джокере» с Хоакином Фениксом, раскрыла новые детали сиквела. По словам девушки, фильм действительно будет мюзиклом, однако лента всё же сможет удивить зрителей оригинальным подходом.

Я думаю, люди будут удивлены. Я не думаю, что это будет то, чего они ожидают, — это не обычный мюзикл. Мы все как бы используем музыку и танцы в нашей жизни изо дня в день, чтобы выразить эмоции. Мне кажется, музыкальный аспект в фильме будет очень хорош.

Кроме того, Битц поделилась своими впечатлениями от игры с Леди Гагой. Девушка призналась, что певица была очень добра к ней, несмотря на статус большой суперзвезды.

Премьера «Джокера: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную DC Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с Робертом Паттинсоном и другими актёрами.