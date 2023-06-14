Фильм «Флэш» с Эзрой Миллером начнут показывать в России с 22 июня

Уже 15 июня состоится мировая премьера фильма «Флэш» с Эзрой Миллером. Фильм должен дать толчок перезапуску киновселенной DC: Warner Bros., и продюсеры картины делают большую ставку на ленту.
Картина официально не доберётся до России, однако некоторые киносети страны уже назвали дату премьеры. Так, в MORI CINEMA и других кинотеатрах премьера «Флэша» состоится уже 22 июня. Судя по всему, это вновь будет либо показ, организованный другой компанией, либо фильм станет частью «предсеансового обслуживания». Первые сеансы в этот день пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Череповце, Красноярске и в других городах.
Фото: Mori Cinema
А вот до релиза в крупных киносетях придётся подождать. Судя по сложившейся традиции, «Флэш» доберётся до больших киносетей приблизительно в конце июня.
- 14 июня 2023
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