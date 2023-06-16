Игра «Человек-паук 2» выйдет полностью на русском языке
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Insomniac объявила полный набор языков «Человека-паука 2» — как мы и сообщали в прошлом месяце, сиквел выйдет полностью на русском языке. Переведут как текст и субтитры, так и предоставят дубляж.
Правда, русская локализация будет доступна исключительно в европейском PlayStation Store — туда входит Британия, Польша, Турция и другие регионы, включая и Россию, где сейчас цифровой магазин работает в ограниченном режиме. Всего в Европе игра будет доступна на 17 языках — 9 из них с дубляжом.
Как отмечают разработчики, чтобы загрузить дополнительные языки озвучки — придётся загружать дополнительные файлы. Если у вас в консоли PS5 выбран русский язык, это случится автоматически с установой игры.
«Человек-паук 2» выходит 20 октября только на PS5.
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