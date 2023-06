Фильм «Храбрый и смелый» про Бэтмена и Робина снимет режиссёр «Флэша» Андрес Мускетти

Глава киновселенной DC Джеймс Ганн и его коллега Питер Сафран нашли постановщика фильма The Brave and the Bold («Храбрый и смелый»). Им выступит Андрес Мускетти, снявший недавнего «Флэша» с Эзрой Миллером. Он также известен по хоррорам «Оно» и «Мама».

Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона. Судя по всему, лента представит новую версию Тёмного Рыцаря — супергерой Роберта Паттинсона выступает за пределами основной киновселенной. Ганн и Сафран отметили, что видят в Мускетти большого фаната Брюса Уэйна, именно поэтому они и доверили ему столь важный фильм.

У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза. Судя по всему, премьера фильма состоится уже после «Супермена: Наследие», который выйдет 11 июля 2025 года.