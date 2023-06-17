Розарио Доусон очень хочет видеть в сериале «Асока» Хейдена Кристенсена
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Актриса Розарио Доусон, которая играет в грядущем шоу «Асока» главную роль, очень рада, что её героиня и персонаж Хейдена Кристенсена находятся в единой вселенной «Звёздные войны». Она заявила, что очень хочет, чтобы Дарт Вейдер в исполнении Хейдена появился в новом шоу. По её словам, актёр снова талантливо воплотил образ антагониста в сериале « Оби-Ван Кеноби».
Это определённо одна из тех вещей, которые были бы супер крутыми, если бы он был в сериале «Асока». Я очень благодарна, что мы в одной вселенной.
События «Асоки» разворачиваются параллельно актуальному сюжету «Мандалорца», однако напрямую сюжеты вряд ли пересекутся. По ролику уже понятно, что история продолжит события «Повстанцев» и вернётся генерал Империи Траун. Также ожидается появление главного героя мультсериала Эзры.
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