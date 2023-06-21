Заставку сериала «Секретное вторжение» от Marvel создала нейросеть

21 июня на Disney+ стартовал сериал «Секретное вторжение» — шпионское шоу Marvel, рассказывающее о вторжении инопланетян на Землю. Пользователи обратили внимание на заставку проекта, состоящую из странных и немного нелепых артов. Некоторые заподозрили, что авторы в своей работе использовали нейросети, — и это действительно оказалось именно так.

Кадры из заставки

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Фото: Marvel

Об этом продюсер Method Studios Али Салим рассказал в интервью Polygon. По его словам, ИИ-заставка идеально подходит для «Секретного вторжения», ведь сериал рассказывает о скруллах, которые мимикрируют под людей. Автор признался, что, как и большинство людей, он не представляет, как работают нейросети, однако это только подчёркивает важность их использования в сериале.

Второй эпизод «Секретного вторжения» выйдет уже 28 июня, а финал мини-сериала состоится 26 июля.