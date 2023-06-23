Чад Стахелски объяснил, почему в «Джоне Уике 4» не вернулись Джон Легуизамо и Холли Берри
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Режиссёр «Джона Уика» Чад Стахелски в интервью изданию ComicBook рассказал, почему в четвёртой части франшизы не вернулись старые персонажи в исполнении Джона Легуизамо и Холли Берри.
По словам постановщика, он очень любит этих актёров и их персонажей, но он хотел освежить франшизу и добавить в неё новых героев, а не возвращаться к старым.
Об этом всегда говорят мне. Послушайте, я люблю Холли Берри, я люблю Джона Легизамо, я любил Коммона, Марка Дакаскоса, Джейсона Манцукаса, всех этих персонажей, которых вы видели в других фильмах, я любил их всех. Я хотел узнать у себя самого, могу ли предложить зрителям что-то новое.
«Джон Уик 4» — новая часть франшизы про наёмного убийцу в исполнении Киану Ривза. Лента даже официально вышла в российский прокат.
Когда именно, неизвестно
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