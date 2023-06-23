В России открылись предзаказы на ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart

Компания «Бука» открыла предзаказы на ПК-версию Ratchet & Clank: Rift Apart. Приобрести ключи для бывшего эксклюзива PlayStation 5 можно по цене в 4299 рублей. Активировать игру в Steam можно будет в странах СНГ, включая Россию. Релиз проекта состоится 26 июля.
Фото: «Бука»
Ratchet & Clank: Rift Apart рассказывает историю Рэтчета и маленького робота Кланка, которые путешествуют по разным мирам в нескольких реальностях, чтобы остановить своего врага, доктора Нефариуса. В этот раз он воспользовался внезапным катастрофическим коллапсом измерений, чтобы окончательно осуществить свою мечту — полностью уничтожить органическую жизнь во вселенной.
Оригинальная игра вышла 11 июня 2021 года и получила очень высокие оценки от игроков и критиков. На агрегаторе Metacritic у Rift Apart 88 баллов из 100.
Ранее «Бука» уже продавала ПК-версии игр Sony — Uncharted: Legacy of Thieves Collection и ремастер «Человека-паука» за 3149 рублей и 3999 рублей соответственно.
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