Starfield мог стать консольным эксклюзивом PS5 — поэтому Microsoft купила разработчиков

На слушаниях Федеральной торговой комиссии (FTC) против сделки Microsoft с Activision Blizzard Фил Спенсер заявил, что Sony собиралась сделать Starfield эксклюзивом PlayStation 5. Глава Xbox отметил, что Sony лишает другие консоли эксклюзивов, отчасти поэтому корпорация и решила купить ZeniMax.
По словам Спенсера, если Starfield стала бы эксклюзивом PlayStation 5, то это точно затормозило бы развитие Xbox в консольной войне. Фил ещё подчеркнул, что вопрос эксклюзивности The Elder Scrolls 6 пока не решён. По его словам, игра выйдет не раньше 2028 года.
Ещё Спенсер заявил, что Sony — очень агрессивный конкурент, с которым сложно вести дела. По его словам, поэтому Xbox крайне сложно держаться на плаву.
Starfield выходит 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.
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