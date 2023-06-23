10% обитаемых планет, романы и продуманный лор: новые детали Starfield

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард поделился новыми деталями Starfield — большой космической ролевой игры, которую разрабатывают авторы «Скайрима» и Fallout 4. Геймдизайнер рассказал в том числе о населённости планет — примерно 10% космических объектов в проекте будут обитаемы.

Изначально авторы хотели добавить жизнь в большинство планет в игре, однако всё же решили соблюсти баланс между населённостью космических тел и космической необитаемостью. Игроки будут встречать не только инопланетян, но и заранее созданные локации, однако большая часть контента в игре — сгенерированная.

Также Тодд Говард раскрыл и другие подробности Starfield:

в игре не будет наземного транспорта, ездить на животных тоже нельзя;

в Starfield нет рыбалки;

планеты отличаются не только внешним видом, но и наличием радиации, температурой и погодой;

завести романы можно будет с четырьмя основными спутниками главного героя;

в игре будет продуманный лор с описанием технических мелочей того или иного объекта;

в настройках игры можно будет увеличить размер шрифтов — возможно, позже проект адаптируют для Steam Deck.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.