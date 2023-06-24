Стал известен список смартфонов Xiaomi, которые получат обновление MIUI 14.1

Xiaomi ранее решила не выпускать обновление MIUI 14.5, чтобы сосредоточиться на создании MIUI 15. Но, по данным XiaomiUI, компания планирует релиз MIUI 14.1, который позволит смартфонам Xiaomi перейти на Android 14. При этом новую операционку получат лишь пять топовых телефонов.

Смартфоны, которые получат MIUI 14.1

Xiaomi 13.

Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Ultra.

Redmi K60.

Redmi K60 Pro.

Ранее мы сообщали, какие смартфоны Xiaomi и других марок не получат апдейт MIUI 15. Он обойдёт стороной около 20 устройств, примерно столько же моделей получат обновление с вероятностью 50%. Прошивку MIUI 15 должны выпустить уже в ноябре этого года. Чего именно она привнесёт, пока точно неизвестно.

Материалы по теме Стало известно, какие смартфоны Xiaomi не получат новую прошивку MIUI 15

Более недели назад в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra. Он новую прошивку MIUI 15 должен точно получить.