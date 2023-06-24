Леонардо Ди Каприо и Хоакин Феникс снимутся в новом фильме режиссёра «Нефти» — инсайдеры

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав нацелен вернуть кинокомпании былую славу. Топ-менеджер договорился со знаменитым режиссёром Полом Томасом Андерсоном («Нефть»), что его новый фильм выйдет под брендом братьев Уорнеров.

Главные роли в картине должны сыграть голливудские звёзды — Хоакин Феникс («Джокер»), Вигго Мортенсен (трилогия «Властелин колец») и Реджина Холл («Законопослушный гражданин»). Об этом сообщает портал Indie Wire. Издание Discussing Film также отмечает, что в фильме снимется и Леонардо Ди Каприо.

У картины нет даже примерной даты выхода, названия или синопсиса. Журналисты называют его «таинственной картиной», ведь обычно подобные детали утекают ещё до информации о ведущих актёрах.

Ранее стало известно, что глава Warner Bros. планирует вернуть и Кристофера Нолана, который впервые за 20 лет снимет фильм для Universal Pictures. Премьера «Оппенгеймера» состоится уже 21 июля.