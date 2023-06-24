«Он выглядит здорово»: Скарлетт Йоханссон в восторге от мультфильма «Трансформеры Один»

Скарлетт Йоханссон поделилась своими впечатлениями от работы над «Трансформерами Один» — предстоящим мультфильмом в культовой вселенной разумных машин. Актриса заявила, что анимационная картина буквально поразила её — она ещё никогда не видела столь проработанного мультипликационного проекта.

Кроме того, ей очень понравилось, что помимо технических достижений картина может похвастаться драматичным сюжетом, который покажет знаменитых героев с другой стороны. В этом девушка видит большую заслугу режиссёра Джоша Кули, одного из авторов «Головоломки» от Pixar.

Мультфильм не похож ни на что другое, он выглядит так здорово и круто! И поскольку его написал Джош, он просто кажется очень… драматичным. Мультфильм забавный, но в нём столько души, как и во всех картинах Джоша. Это совсем другие «Трансформеры».

Помимо Скарлетт Йоханссон в картине сыграют Крис Хемсворт и Брайан Тайри Генри. «Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.

Премьера мультфильма запланирована на 13 сентября 2024 года.