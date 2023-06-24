«Он выглядит здорово»: Скарлетт Йоханссон в восторге от мультфильма «Трансформеры Один»

Скарлетт Йоханссон поделилась своими впечатлениями от работы над «Трансформерами Один» — предстоящим мультфильмом в культовой вселенной разумных машин. Актриса заявила, что анимационная картина буквально поразила её — она ещё никогда не видела столь проработанного мультипликационного проекта.
Кроме того, ей очень понравилось, что помимо технических достижений картина может похвастаться драматичным сюжетом, который покажет знаменитых героев с другой стороны. В этом девушка видит большую заслугу режиссёра Джоша Кули, одного из авторов «Головоломки» от Pixar.
Мультфильм не похож ни на что другое, он выглядит так здорово и круто! И поскольку его написал Джош, он просто кажется очень… драматичным. Мультфильм забавный, но в нём столько души, как и во всех картинах Джоша. Это совсем другие «Трансформеры».
Помимо Скарлетт Йоханссон в картине сыграют Крис Хемсворт и Брайан Тайри Генри. «Трансформеры Один» станут «историей происхождения» франшизы на планете Кибертрон и расскажут о ещё молодых Оптимусе Прайме и Мегатроне, которые впоследствии станут злейшими врагами.
Премьера мультфильма запланирована на 13 сентября 2024 года.
- 24 июня 2023
-
23:54
-
22:08
-
18:45
-
18:21
-
17:25
-
16:30
-
16:11
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:51
-
13:34
-
12:57
-
12:34
-
00:37
-
00:12
- 23 июня 2023
-
21:47
-
21:16
-
20:41
-
20:22
-
19:58
-
19:22
-
18:52
-
18:28
-
18:02
-
17:22
-
17:08
-
17:00
-
16:30
-
16:21
-
16:01
-
16:01
-
15:44
-
15:31
-
14:58