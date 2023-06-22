Актриса Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих любимых фильма

Муза Вуди Аллена и звезда киновселенной Marvel Скарлетт Йоханссон назвала четыре своих самых любимых фильма. Актриса призналась в любви к культовому «Терминатору 2» режиссёра Джеймса Кэмерона и к не менее важной для популярной культуры комедии «День сурка» с Биллом Мюрреем в главной роли.

Любопытно то, что Скарлетт снялась в новом фильме Уэса Андерсона, который называется «Город астероидов». А Мюррей в этой картине не принимал участия, хотя ранее снялся в большинстве лент Андерсона.

Любимые фильмы Скарлетт Йоханссон

«Терминатор 2: Судный день» (1991)

«Тетушка Мэйм» (1958)

«День сурка» (1993)

«Приключения Присциллы, королевы пустыни» (1994)

«Город астероидов» впервые показали 23 мая этого года на Каннском кинофестивале. Критики остались от ленты в полном восторге.