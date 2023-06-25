Актёры фильма «Мортал Комбат 2» отметили начало съёмок совместным обедом

Актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2» не только вместе снимается в фильме, но и обедают тоже совместно. Команду в отличном расположении духа запечатлел один из продюсеров ленты в первый день съёмок. На фото есть и Карл Урбан, который в новом кинофайтинге играет заносчивую звезду боевиков Джонни Кейджа.

Актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2»

Фото: Twitter

Подробности сюжета продолжения пока остаются в секрете, но уже известно, что в истории будет фигурировать император Шао Кан, которого в картине играет здоровяк Мартин Форд, наиболее известный по сериалу «Песочный человек». А звезде «Рейда» Джо Таслиме, помимо Саб-Зиро, доверили роль загадочного воина Нуб Сайбота.

Тут можно ознакомиться с полным актёрским составом фильма Стал известен полный актёрский состав фильма «Мортал Комбат 2»

Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году.