Харрисон Форд не против использования искусственного интеллекта и CGI в кино
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Легендарный актёр Харрисон Форд высказал своё мнение о применении искусственного интеллекта и визуальных эффектов в кино. Он заявил, что все современные технологии важны и должны применяться в производстве фильмов, но только в том случае, если в этом действительно есть необходимость.
Вопрос не в технологии, а в том, как вы её используете. Конечно, киноделы могут создать больше врагов и больше самолётов в небе, чем кто-либо когда-либо видел. Но что если при этом теряется человеческий масштаб и зритель перестаёт погружаться в сюжет и переживать?
Напомним, в грядущем приключении «Индиана Джонс и колесо судьбы» в ряде сцен главного героя в исполнении Форда омолодили на сорок лет с помощью современных технологий визуальных эффектов.
Технология омоложения по-настоящему поразила Харрисона Форда
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