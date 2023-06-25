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Харрисон Форд не против использования искусственного интеллекта и CGI в кино

Харрисон Форд не против использования искусственного интеллекта и CGI в кино
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Легендарный актёр Харрисон Форд высказал своё мнение о применении искусственного интеллекта и визуальных эффектов в кино. Он заявил, что все современные технологии важны и должны применяться в производстве фильмов, но только в том случае, если в этом действительно есть необходимость.

Вопрос не в технологии, а в том, как вы её используете. Конечно, киноделы могут создать больше врагов и больше самолётов в небе, чем кто-либо когда-либо видел. Но что если при этом теряется человеческий масштаб и зритель перестаёт погружаться в сюжет и переживать?

Напомним, в грядущем приключении «Индиана Джонс и колесо судьбы» в ряде сцен главного героя в исполнении Форда омолодили на сорок лет с помощью современных технологий визуальных эффектов.

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