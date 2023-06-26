Вышел первый тизер полнометражного аниме «Семья шпиона»

Авторы аниме-адаптации манги Spy x Family («Семья шпиона») показали первые кадры полнометражного фильма по франшизе.

«Семья шпиона: Код белый» получит оригинальный сценарий от автора манги Тацуи Эндо. Премьера ленты состоится 22 декабря 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO Animation. Права на видео принадлежат TOHO Animation.

Как и в сериале, авторы покажут нам историю шпиона под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.

В виде сериала манга была адаптирована в 2022 году и получила высокие оценки от критиков и зрителей. Ожидается, что второй сезон «Семьи шпиона» выйдет в октябре.