Вышел первый тизер полнометражного аниме «Семья шпиона»
Поделиться
Авторы аниме-адаптации манги Spy x Family («Семья шпиона») показали первые кадры полнометражного фильма по франшизе.
«Семья шпиона: Код белый» получит оригинальный сценарий от автора манги Тацуи Эндо. Премьера ленты состоится 22 декабря 2023 года.
Видео доступно на YouTube-канале TOHO Animation. Права на видео принадлежат TOHO Animation.
Как и в сериале, авторы покажут нам историю шпиона под кодовым именем «Сумрак» — из-за нового задания он вынужден завести фиктивную семью, не подозревая, что его новая жена работает киллером, дочь умеет читать мысли, а пёс может видеть будущее.
В виде сериала манга была адаптирована в 2022 году и получила высокие оценки от критиков и зрителей. Ожидается, что второй сезон «Семьи шпиона» выйдет в октябре.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
18:42
-
18:22
-
18:20
-
18:13
-
17:53
-
17:31
-
17:21
-
16:58
-
16:30
-
16:30
-
16:00
-
15:44
-
15:31
-
15:11
-
15:03
-
14:34
-
14:10
-
13:45
-
12:59
-
12:53
-
12:26
-
12:13
-
11:44
-
11:29
-
11:09
-
10:56
-
10:40
-
10:09
-
09:41
-
08:56
-
08:10
-
07:34
-
07:00
-
06:27
-
01:40
Партнерский контент