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Фильм «Флэш» выйдет в онлайне 18 июля

Фильм «Флэш» выйдет в онлайне 18 июля
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Согласно информации на сайте DVDs Release Dates, цифровая премьера фильма «Флэш» состоится 18 июля. Картину можно будет посмотреть на Amazon Prime Video и других площадках, но до России релиз в цифре официально не доберётся.

До выхода «Флэш» подогревал к себе интерес, а посмотревшие ленту отмечали, что картина получилась отличной. Несмотря на это, сборы у кинокомикса очень печальные. На второй недели проката «Флэш» прибавил к кассе американского проката всего $ 15,3 млн. Сборы ленты в домашнем регионе упали аж на 72% — это худшее падение у кинокомикса в истории со времён «Морбиуса».

Можно не сомневаться, что в финансовом плане «Флэш» — полный провал. Старая киновселенная DC не закончилась на красивой ноте.

В России «Флэша» неофициально должны начать показывать уже с 6 июля.

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