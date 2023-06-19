Звезда «Флэша» Саша Калле хочет вернуться к роли Супергёрл в новых фильмах DC
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Саша Калле, исполнительница роли Супергёрл в фильме «Флэш», очень хочет стать частью новой киновселенной DC Джеймса Ганна. Девушка уже встретилась с руководителем и его коллегой Питером Сафраном — вместе они обсудили будущее своего персонажа.
Известно, что в планах студии есть фильм Supergirl: Woman of Tomorrow, однако сыграет ли Саша Калле в нём, неизвестно. Девушка лишь заявила, что она бы с радостью показала человеческую сторону персонажа. Например, какую повседневную одежду предпочитает героиня и что её тревожит, помимо мыслей о защите всей планеты.
Интересно, что во «Флэше» Калле сыграла второстепенную роль, однако многие критики называют её одним из главных украшений всего фильма вместе с Эзрой Миллером.
Мы тоже в восторге от Саши Калле
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