Нейросеть показала звёзд шоу-бизнеса на обычной работе
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Популярный паблик VK под названием «Нейромашина» показал, как выглядели бы звёзды российского шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу. Для этого автор группы воспользовался услугами нейросети Midjourney, дорисовав за неё задний план и некоторые объекты.
Так, Анастасия Ивлеева стала кондуктором, Иван Ургант начал доставлять заказы, будучи пешим курьером, а Михаил Галустян стал продавцом овощей и фруктов в местном магазине. Именно такие профессии выбрала Midjourney для звёзд шоу-бизнеса. Со всеми остальными вариантами можно ознакомиться ниже.
Елена Блиновская — дворник
Фото: «Нейромашина»
Иван Ургант — курьер
Фото: «Нейромашина»
Леонид Якубович — дальнобойщик
Фото: «Нейромашина»
Егор Крид — сотрудник «Вкусно — и точка»
Фото: «Нейромашина»
Василий Вакуленко (Баста) — рабочий дорожных служб
Фото: «Нейромашина»
Михаил Галустян — продавец овощей и фруктов
Фото: «Нейромашина»
Лолита — водитель такси
Фото: «Нейромашина»
Игорь Николаев — сантехник
Фото: «Нейромашина»
Филипп Киркоров — продавец модной одежды
Фото: «Нейромашина»
Анастасия Ивлеева — кондуктор
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