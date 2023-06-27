Нейросеть показала звёзд шоу-бизнеса на обычной работе

Популярный паблик VK под названием «Нейромашина» показал, как выглядели бы звёзды российского шоу-бизнеса, если бы устроились на обычную работу. Для этого автор группы воспользовался услугами нейросети Midjourney, дорисовав за неё задний план и некоторые объекты.

Так, Анастасия Ивлеева стала кондуктором, Иван Ургант начал доставлять заказы, будучи пешим курьером, а Михаил Галустян стал продавцом овощей и фруктов в местном магазине. Именно такие профессии выбрала Midjourney для звёзд шоу-бизнеса. Со всеми остальными вариантами можно ознакомиться ниже.

Елена Блиновская — дворник

Фото: «Нейромашина»

Иван Ургант — курьер

Фото: «Нейромашина»

Леонид Якубович — дальнобойщик

Фото: «Нейромашина»

Егор Крид — сотрудник «Вкусно — и точка»

Фото: «Нейромашина»

Василий Вакуленко (Баста) — рабочий дорожных служб

Фото: «Нейромашина»

Михаил Галустян — продавец овощей и фруктов

Фото: «Нейромашина»

Лолита — водитель такси

Фото: «Нейромашина»

Игорь Николаев — сантехник

Фото: «Нейромашина»

Филипп Киркоров — продавец модной одежды

Фото: «Нейромашина»

Анастасия Ивлеева — кондуктор