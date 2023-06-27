Google сменит логотип мобильной ОС Android — впервые с 2019 года

Компания Google совсем скоро обновит логотип Android и дизайн маскота операционной системы. Нововведение должно вступить в силу с выходом Android 14, релиз которой запланирован на осень 2023 года.

Название обновлённой операционной системы от Google скоро будет начинаться с пропиской буквы «A» вместо строчной. Кроме того, маскот ОС — зелёный андроид — впервые станет объёмным. В последний раз Google обновляла логотип в 2019 году: тогда на смену полноразмерной версии маскота пришла только его большая голова.

Логотипы Android в 2008, 2019 и 2014 годах Фото: 9toGoogle

Обычные пользователи Android смогут взглянуть на логотип уже этой осенью, когда компания выпустит официальную сборку Android 14. При этом ранее обновленное лого мелькало на презентациях Samsung Galaxy S23 и Z Flip4.