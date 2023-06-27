Для Diablo 4 вышел огромный патч с улучшенными наградами и исправлением багов

Blizzard выпустила гигантский патч 1.0.3 для Diablo 4 со множеством изменений. По большей части он исправляет ошибки и неполадки, однако не обошлось и без изменений баланса.
Так, теперь персонажи получают гораздо больше опыта за прохождение кошмарных подземелий и убийства монстров в них, получают добычу более высокого качества за уничтожение боссов около Адского натиска, а еженедельный сундук с добычей босса вне подземелий теперь можно открыть на любом уровне. Телепортироваться к кошмарным подземельям отныне можно с помощью карты.
Кроме того, разработчики прислушались к пожеланиям игроков и усилили многие способности всех пяти классов, на которые жаловались игроки. Авторы отметили, что будут и дальше стремиться к тому, чтобы геймерам было интересно играть за любой класс — вне зависимости от какой-либо «меты».
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры — в том числе и на русском языке.
- 27 июня 2023
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