Дочь Арнольда Шварценеггера — о детстве с отцом-звездой: он повёз меня в школу на хаммере
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Дочь известного актёра Арнольда Шварценеггера, Кэтрин Шварценеггер, рассказала, как отец однажды повёз её в школу на хаммере, у которого не было ни окон, ни дверей, ни крыши. В тот момент Кэтрин ощутила неловкость.
По её словам, она попросила отца в следующий раз поехать на минивэне, поскольку действительно чувствовала себя странно.
Помню, как однажды мой папа отвёз меня в школу на хаммере, у которого не было окон, дверей и крыши. Я была в смятении. Он подъезжал к месту, а я сказала: «Не мог бы ты, пожалуйста, высадить меня на улице? Почему мы не могли просто взять минивэн?». Он мне просто не совсем нравился.
Маленькая Кэтрин с Арнольдом
Фото: Соцсети Кэтрин Шварценеггер
Несмотря на неловкие ощущения, со временем, когда Кэтрин выросла, парни в школе стали больше обращать на неё внимание, поскольку знали, кто её отец.
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